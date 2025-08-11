Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol define estádio que receberá final da Libertadores

Monumental de Lima, na capital do Peru, sediará grande decisão pela Glória Eterna; jogo será no dia 29 de novembro
A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (11/8) onde será a final da Libertadores 2025. Após seis anos, a decisão voltará a ser no Monumental de Lima – estádio do Universitario (PER) e onde o Palmeiras joga nestas oitavas de final -, na capital do Peru, a exemplo do que ocorreu em 2019. A final será, assim, no dia 29 de novembro.

A decisão quanto ao palco saiu nesta segunda, apesar de Lima já estar definida como sede da final. Outras opções eram Brasília e Montevidéu.

LEIA MAIS: Conmebol anuncia medidas ‘anti-catimba’ em jogos das oitavas da Libertadores

Esta será, então, a segunda decisão no estádio peruano desde que se instaurou a final única na Libertadores. Antes, em 2019, o Flamengo venceu o River Plate (ARG) por 2 a 1, vencendo a competição pela segunda vez em sua História, em final épica. O Maracanã, no Rio de Janeiro, já recebeu duas decisões. O Centenário de Montevidéu, no Uruguai; o Monumental de Guayaquil, no Equador; e o Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, foram outros palcos.

São seis times brasileiros ainda vivos por título na Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e Fortaleza. Os confrontos, aliás, começam já nesta terça-feira (12/8), com jogos do Leão (vs Vélez) e do Tricolor paulista (vs Atlético Nacional). Fla e Colorado medem forças entre si na quarta (13/8), enquanto Botafogo (vs LDU) e Palmeiras (Universitario) encerram a participação brasileira nos jogos de ida.

