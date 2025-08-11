Conmebol define estádio que receberá final da Libertadores

Monumental de Lima, na capital do Peru, sediará grande decisão pela Glória Eterna; jogo será no dia 29 de novembro

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (11/8) onde será a final da Libertadores 2025. Após seis anos, a decisão voltará a ser no Monumental de Lima – estádio do Universitario (PER) e onde o Palmeiras joga nestas oitavas de final -, na capital do Peru, a exemplo do que ocorreu em 2019. A final será, assim, no dia 29 de novembro.

A decisão quanto ao palco saiu nesta segunda, apesar de Lima já estar definida como sede da final. Outras opções eram Brasília e Montevidéu.

Esta será, então, a segunda decisão no estádio peruano desde que se instaurou a final única na Libertadores. Antes, em 2019, o Flamengo venceu o River Plate (ARG) por 2 a 1, vencendo a competição pela segunda vez em sua História, em final épica. O Maracanã, no Rio de Janeiro, já recebeu duas decisões. O Centenário de Montevidéu, no Uruguai; o Monumental de Guayaquil, no Equador; e o Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, foram outros palcos.

São seis times brasileiros ainda vivos por título na Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e Fortaleza. Os confrontos, aliás, começam já nesta terça-feira (12/8), com jogos do Leão (vs Vélez) e do Tricolor paulista (vs Atlético Nacional). Fla e Colorado medem forças entre si na quarta (13/8), enquanto Botafogo (vs LDU) e Palmeiras (Universitario) encerram a participação brasileira nos jogos de ida.