Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com imponente anel, Cristiano Ronaldo pede Georgina em casamento

Com imponente anel, Cristiano Ronaldo pede Georgina em casamento

Cristiano Ronaldo fez o pedido para oficializar a união depois de nove anos de namoro e duas filhas com a modelo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A caminho do altar! Depois de nove anos de namoro, Cristiano Ronaldo decidiu oficializar o pedido de casamento a Georgina Rodríguez, em Riade, na Arábia Saudita. A modelo hispano-argentina expôs o momento especial com uma publicação em suas redes sociais. No registro, ela ostenta um anel de diamantes, no dedo anelar da mão esquerda, sobre a mão do craque português. Assim, comemorou o episódio marcante.

Os dois se conheceram em 2016, quando começaram também a namorar. O astro visitou uma loja da Gucci em que Georgina era assistente de vendas. Após alguns dias, eles voltaram a se encontrar, dessa vez, em um jantar. Até que em novembro daquele ano, os dois deram início ao relacionamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Inclusive, Cristiano Ronaldo e a modelo já tiveram dois filhos no relacionamento. No caso, Alana Martina, de 7 anos, e Bella Esmeralda, de 3 anos. O craque também tem outros três filhos, de relações anteriores, mas Georgina também trata como seus filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo.

Cristiano Ronaldo sem pressa para confirmar o casório

Na gestação em que deu a luz à Bella, na verdade, a modelo esperava gêmeos, mas perdeu o menino Ángel no parto. Na ocasião, o episódio provocou compaixão de pessoas pelo mundo. Em um relato no documentário sobre a sua vida, a hispano-argentina classificou o cenário como a “situação mais complicada” que já passou. Na mesma produção, ao abordar o casamento, Cristiano Ronaldo, frisou que não havia pressa para confirmar o casório.

“Eu sempre disse a ela que nos casaríamos quando tivéssemos aquele ‘clique’. Pode ser em um ano, seis meses ou um mês”, justificou o astro português.

O craque e Georgina atualmente residem exatamente em Riade, na Arábia Saudita, já que ele defende o Al-Nassr. A estreia de Cristiano Ronaldo na próxima temporada ocorrerá no dia 19 de agosto. No caso, a decisão da Supercopa Saudita, quando enfrentará o Al-Ittihad.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar