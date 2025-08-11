Com imponente anel, Cristiano Ronaldo pede Georgina em casamento

Cristiano Ronaldo fez o pedido para oficializar a união depois de nove anos de namoro e duas filhas com a modelo / Crédito: Jogada 10

A caminho do altar! Depois de nove anos de namoro, Cristiano Ronaldo decidiu oficializar o pedido de casamento a Georgina Rodríguez, em Riade, na Arábia Saudita. A modelo hispano-argentina expôs o momento especial com uma publicação em suas redes sociais. No registro, ela ostenta um anel de diamantes, no dedo anelar da mão esquerda, sobre a mão do craque português. Assim, comemorou o episódio marcante. Os dois se conheceram em 2016, quando começaram também a namorar. O astro visitou uma loja da Gucci em que Georgina era assistente de vendas. Após alguns dias, eles voltaram a se encontrar, dessa vez, em um jantar. Até que em novembro daquele ano, os dois deram início ao relacionamento.

Inclusive, Cristiano Ronaldo e a modelo já tiveram dois filhos no relacionamento. No caso, Alana Martina, de 7 anos, e Bella Esmeralda, de 3 anos. O craque também tem outros três filhos, de relações anteriores, mas Georgina também trata como seus filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo. Cristiano Ronaldo sem pressa para confirmar o casório Na gestação em que deu a luz à Bella, na verdade, a modelo esperava gêmeos, mas perdeu o menino Ángel no parto. Na ocasião, o episódio provocou compaixão de pessoas pelo mundo. Em um relato no documentário sobre a sua vida, a hispano-argentina classificou o cenário como a "situação mais complicada" que já passou. Na mesma produção, ao abordar o casamento, Cristiano Ronaldo, frisou que não havia pressa para confirmar o casório. "Eu sempre disse a ela que nos casaríamos quando tivéssemos aquele 'clique'. Pode ser em um ano, seis meses ou um mês", justificou o astro português.