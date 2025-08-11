Cleber Xavier valoriza reação do Santos e evita falar em pressão após vitória

Técnico destaca força do grupo na virada fora de casa, admite primeiro tempo ruim e projeta o Peixe na parte de cima da tabela do Brasileirão

O técnico Cleber Xavier preferiu não entrar no mérito da pressão sofrida no comando do Santos após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. O resultado, conquistado de virada diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi comemorado pelo treinador como reflexo da força e da entrega do elenco.

“Não adianta eu pensar nisso (pressão). Tenho que falar com os atletas, com a minha comissão, tentar de alguma forma. Não é fácil, não carregamos uma situação atual, tem um contexto. O Santos está voltando, temos que trabalhar e acalmar os atletas. Uma equipe não se faz num estalo de dedos, temos jogadores voltando, jogadores ganhando força e estamos trabalhando com os atletas. Por isso que valorizo o grupo, a entrega deles no dia a dia e no segundo tempo desse jogo”, disse Cleber Xavier.

O treinador lembrou de outros jogos recentes em que a equipe também buscou resultados com mudanças durante a partida.

“Foi assim contra o Sport, em outras circunstâncias, foi assim contra o Juventude, que jogava como franco atirador, e conseguimos fazer três gols. Hoje, aconteceu de novo, fazemos mais e tomamos menos. Por isso, a sequência de duas vitórias. Agora, é recuperar e descansar, seguir o foco no trabalho. O nosso objetivo, nesses dois meses, de julho a agosto, é tentar chegar na primeira parte da tabela. Esse é o nosso objetivo inicial’, completou.

Cleber Xavier admite primeiro tempo abaixo do Santos

Apesar do triunfo, Cleber Xavier admitiu que o Santos esteve muito abaixo no primeiro tempo, quando saiu para o intervalo perdendo por 1 a 0 e só não sofreu mais devido às defesas de Gabriel Brazão.