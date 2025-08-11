Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo dispara

Líder Flamengo aumenta a sua folga, seguido por Palmeiras e Cruzeiro. Veja os percentuais de todos os 20 clubes do Brasileirão

Em comparação com a rodada anterior, o Flamengo ampliou sua vantagem após vencer o Mirassol por 2 a 1 , enquanto o Cruzeiro foi derrotado pelo Santos por 3 a 1. Com 40 pontos e um jogo a menos que a Raposa, o Rubro-Negro saltou de 36,8% para 48,5% de probabilidade de conquistar o campeonato.

Após os jogos deste fim de semana, 9 e 10/8, válidos pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do turno, o Departamento de Matemática da UFMG atualizou projeções de chances de título para os clubes da Série A.

Já o Cruzeiro caiu de 24,1% para 11,7%, sendo ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o Ceará por 2 a 1 e subiu de 23% para 29,5%. Vale destacar que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Palmeiras tem dois jogos a menos que ambos.

Valecitar que Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais é uma das instituições mais respeitadas na análise estatística do futebol brasileiro. Seus modelos consideram fatores como o desempenho recente, mando de campo e simulam milhares de cenários possíveis para calcular as probabilidades de cada clube.

Segundo a UFMG, Juventude e Sport têm chances matemáticas tão baixas (abaixo de 0,0001%) que foram arredondadas para 0%. Veja agora as chances de todos do times da Série A.

Chances de título do Brasileirão 2025

Flamengo – 48,5%

Palmeiras – 29,5%

Cruzeiro – 11,7%

Bahia – 3,3%

Mirassol – 2,3%

Botafogo – 2,2%

São Paulo – 0,94%

Atlético – 0,62%

Fluminense – 0,45%

Bragantino – 0,24%

Internacional – 0,13%

Corinthians – 0,060%.

Ceará – 0,055%

Santos – 0,053%

Grêmio – 0,045%

Vasco da Gama – 0,003%

Vitória – 0,002%

Fortaleza – 0,001%

Juventude e Sport – menos de 0,0001%

Sport – sem dado informado.