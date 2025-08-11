CBF encaminha amistosos contra Japão e Coreia do Sul em outubro

Seleção Brasileira repetirá roteiro da Copa do Mundo de 2022 e enfrentar os asiáticos na próxima Data-Fifa

A Seleção Brasileira está prestes a oficializar seus primeiros amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já firmou acordos com as federações da Coreia do Sul e do Japão para jogos na Data Fifa de outubro. Os trâmites burocráticos para a assinatura dos contratos comerciais estão em andamento e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, em Seul. Depois, encara o Japão no dia 14, no Estádio Nacional de Tóquio, em partida válida pela tradicional Copa Kirin. O calendário é semelhante ao adotado na preparação para a Copa do Mundo de 2022, quando a equipe, comandada por Tite, viajou para a Ásia na Data Fifa de junho daquele ano.

Naquela oportunidade, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 no Seul World Cup Stadium e venceu o Japão por 1 a 0 no Estádio Nacional de Tóquio. Contudo, as duas seleções também já estiveram no caminho da Canarinho em outras ocasiões nos últimos Mundiais.

O Japão também foi adversário na fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2018, em jogo disputado na França. Por sua vez, a Coreia do Sul acabou eliminada pelo Brasil nas oitavas de final do Mundial do Catar, em 2022, com um placar de 4 a 1.

CBF quer marcar outros amistosos antes da Copa

Além desses confrontos, o Brasil programou seis amistosos antes da convocação final para o Mundial que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. A CBF planeja partidas contra seleções africanas em novembro e europeias em março, com locais ainda a serem definidos conforme negociações comerciais. Aliás, as partidas poderão ocorrer na Europa ou já em solo americano, palco do torneio.