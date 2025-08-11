Botafogo treina, no Espaço Lonier, com duas novidades

Botafogo treina, no Espaço Lonier, com duas novidadesTime alvinegro enfrenta a LDU, na próxima quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Depois da folga dos Dias dos Pais, no domingo (10), e da goleada sobre o Fortaleza por 5 a 0, no último sábado (9), o Botafogo retomou a rotina de treinos. Nesta segunda-feira (11), no Espaço Lonier, o time voltou ao batente. De olho no confronto contra a LDU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, teve duas novidades no grupo alvinegro. A saber: o volante Marlon Freitas e o meia Barrera.
Freitas cumpriu o protocolo de concussão (cinco dias) e ficou fora do massacre sobre o Fortaleza, no Castelão, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro. O capitão do Botafogo ficou desacordado por alguns minutos, contra o Bragantino, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, em Bragança Paulista. Após choque de cabeça com Laquintana, do Massa Bruta, ele foi levado para um hospital, onde realizou exames que não apontaram problemas. O volante, portanto, é opção para a partida contra a LDU.
Barrera, por sua vez, teve uma entorse em um dos tornozelos. Ao contrário de Freitas, porém, ele não enfrenta a LDU. Afinal, não está inscrito para a competição e só poderá aparecer nas quartas se o Mais Tradicional eliminar os equatorianos. Nesta segunda, o clube divulgou imagens do colombiano participando, sem restrições, das atividades.
O colombiano deve ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti para o clássico contra o Palmeiras, no domingo (17), pela 20ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, também no Colosso do Subúrbio.
