Botafogo treina, no Espaço Lonier, com duas novidades

Depois da folga dos Dias dos Pais, no domingo (10), e da goleada sobre o Fortaleza por 5 a 0, no último sábado (9), o Botafogo retomou a rotina de treinos. Nesta segunda-feira (11), no Espaço Lonier, o time voltou ao batente. De olho no confronto contra a LDU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, teve duas novidades no grupo alvinegro. A saber: o volante Marlon Freitas e o meia Barrera.

Freitas cumpriu o protocolo de concussão (cinco dias) e ficou fora do massacre sobre o Fortaleza, no Castelão, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro. O capitão do Botafogo ficou desacordado por alguns minutos, contra o Bragantino, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil, em Bragança Paulista. Após choque de cabeça com Laquintana, do Massa Bruta, ele foi levado para um hospital, onde realizou exames que não apontaram problemas. O volante, portanto, é opção para a partida contra a LDU.