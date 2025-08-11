Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benfica x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Com vantagem para os portugueses, equipes se enfrentam pelo jogo de volta da 3ª fase preliminar da Champions
Dia de jogo decisivo na Champions. Benfica e Nice se enfrentam nesta terça-feira (12), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da 3ª fase preliminar da Champions. O duelo ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, e os donos da casa podem perder por até um gol de diferença que garantem a classificação para os playoffs da competição.

Onde assistir

A partida não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Benfica

O time português conquistou uma grande vantagem no primeiro duelo e venceu o Nice por 2 a 0, na França. Dessa maneira, o Benfica pode perder por até um gol de diferença nesta terça-feira, que garante a classificação.

Contudo, o Benfica segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Bruma, Alexander Bah e Manu Silva, lesionados, seguem como desfalques para o técnico Bruno Lage.

Dessa forma, a expectativa é que o treinador repita o time que venceu o Nice no jogo de ida, com Richard Ríos, ex-Palmeiras, como titular, além da dupla de ataque formada por Akturkoglu e Pavlidis.

