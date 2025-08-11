Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti retorna ao Brasil após dois meses para reta final das Eliminatórias

Técnico convoca seleção no fim de agosto e prepara equipe para enfrentar Chile e Bolívia visando preparação para Copa do Mundo de 2026
A Seleção Brasileira recomeça nesta semana a preparação visando a Copa do Mundo de 2026. Com a vaga já garantida, Carlo Ancelotti retorna ao Brasil nesta terça-feira, 12, para intensificar os trabalhos visando as últimas rodadas das Eliminatórias, durante a Data Fifa de setembro.

A convocação está prevista para 26 de agosto, ainda a ser confirmada pela comissão técnica. O treinador italiano volta ao país dois meses após deixar a Neo Química Arena, em São Paulo. Em seu último embate com a Canarinho, ele garantiu a classificação para a Copa, ao vencer o Paraguai, no dia 11 de junho.

Nesse período, Ancelotti se reuniu com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, nos Estados Unidos. Aliás, os três acompanharam a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain. O técnico também passou férias no Canadá, terra natal de sua esposa.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e encerra a participação na competição contra a Bolívia, no dia 9, em El Alto, a 4.100 metros de altitude. Além disso, a Seleção ocupa a terceira colocação, com os mesmos 25 pontos do Equador, e ainda busca o segundo lugar.

Aliás, a preparação para os dois jogos será toda na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Depois, o time disputará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação final para o Mundial, prevista para o fim de maio de 2026. Por fim, o sorteio dos grupos acontecerá em dezembro, nos Estados Unidos.


