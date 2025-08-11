Adriano Martins mantém invencibilidade no retorno ao Atlético-GO e exige foco

Defensor disputou todos os minutos possíveis nos três jogos desde que voltou ao clube e ainda não sabe o que é perder nesta Série B / Crédito: Jogada 10

O retorno de Adriano Martins ao Atlético-GO começou de forma sólida e positiva. Desde que voltou a vestir a camisa rubro-negra, o zagueiro esteve em campo nos três jogos disputados pela equipe na Série B e, até o momento, mantém 100% de invencibilidade: duas vitórias e um empate. No último domingo (10), ele foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Goiânia. Adriano jogou todos os minutos possíveis desde o seu retorno ao Dragão. Antes disso, o defensor estava emprestado ao Juventude, onde atuou em nove partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, totalizando 12 jogos na temporada 2025. O zagueiro falou sobre o bom momento que vive na equipe.