Volta Redonda empata com o Novorizontino e deixa o Z4 da Série B

Após primeiro tempo sem inspiração, tanto o Esquadrão de Aço como o também o Novorizontino tiveram chance de ganhar, mas sem sucesso / Crédito: Jogada 10

O Volta Redonda deixou a zona de rebaixamento com o empate em 0 a 0 com o Novorizontino pela 21ª rodada da Série B, neste sábado (09), no Raulino de Oliveira. Afinal, o Esquadrão de Aço subiu para a 16ª colocação, com 22 pontos, e tem a pontuação mínima de vantagem para o Z4. Já para o time do interior de São Paulo, o resultado significou a terceira partida sem vencer no torneio. Apesar disso, conseguiu permanecer na zona de acesso. Mais especificamente, na terceira posição, com 36 pontos. Entretanto, perdeu a oportunidade de se reaproximar dos outros concorrentes a liderança, que estão na sua frente. No caso, o Goiás e o Coritiba. Além disso, desperdiçou a chance também de construir uma vantagem para os demais oponentes que tentam ultrapassá-lo.