Volta Redonda empata com o Novorizontino e deixa o Z4 da Série B

Volta Redonda empata com o Novorizontino e deixa o Z4 da Série BApós primeiro tempo sem inspiração, tanto o Esquadrão de Aço como o também o Novorizontino tiveram chance de ganhar, mas sem sucesso
O Volta Redonda deixou a zona de rebaixamento com o empate em 0 a 0 com o Novorizontino pela 21ª rodada da Série B, neste sábado (09), no Raulino de Oliveira. Afinal, o Esquadrão de Aço subiu para a 16ª colocação, com 22 pontos, e tem a pontuação mínima de vantagem para o Z4. Já para o time do interior de São Paulo, o resultado significou a terceira partida sem vencer no torneio. Apesar disso, conseguiu permanecer na zona de acesso.
Mais especificamente, na terceira posição, com 36 pontos. Entretanto, perdeu a oportunidade de se reaproximar dos outros concorrentes a liderança, que estão na sua frente. No caso, o Goiás e o Coritiba. Além disso, desperdiçou a chance também de construir uma vantagem para os demais oponentes que tentam ultrapassá-lo.
A primeira etapa foi marcada por pouca criatividade das duas equipes, de forma geral. O Volta Redonda teve a principal chance dos 45 minutos iniciais, exatamente na primeira jogada do embate. Na oportunidade, Pierre arriscou chute e exigiu que o goleiro Airton fizesse defesa difícil e impedir o gol. O Novorizontino até buscou finalizar de fora da área, porém não conseguiu levar sustos ao Voltaço.
Volta Redonda foge da derrota na segunda etapa
Posteriormente, na etapa complementar, o volume de jogo dos dois times cresceu e somaram oportunidades de garantir a vitória. A equipe do interior de São Paulo até aproveitou um contra-ataque com Waguinho e marcou nos acréscimos. No entanto, o árbitro anulou o gol por impedimento na jogada.
Ambos voltam a campo pela 22ª rodada da Série B. O compromisso seguinte do Novorizontino será contra o Coritiba, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo. Enquanto o Volta Redonda receberá o segundo jogo em seus domínios, no dia 18 de agosto, quando enfrentará o CRB, no estádio Raulino de Oliveira.
Jogos da 21ª rodada da Série B
Sexta (8/8)
Ferroviária 2×1 Amazonas
Coritiba 0x0 Chapecoense
Sábado (9)
América-MG 0x1 Remo
Goiás 2×1 Operário
Volta Redonda 0x0 Novorizontino
Domingo (10)
Avaí x Cuiabá – 16h
Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30
Segunda (11)
Criciúma x Athletico – 19h
Paysandu x Vila Nova – 21h30
Terça (12)
CRB x Athletic – 19h30
