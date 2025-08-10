Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitor Roque celebra, enfim, primeiro gol pelo Palmeiras no Allianz

Vitor Roque celebra, enfim, primeiro gol pelo Palmeiras no Allianz

Atacante decide jogo contra o Ceará, neste domingo (10), e fala de apoio do técnico Abel Ferreira e do elenco quando ele esteve em má fase
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tarde para lá de especial para Vitor Roque. O atacante marcou o gol da virada do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Antes, Lourenço abriu o placar para o Vozão, enquanto Flaco López, de pênalti, igualou para o time paulista.

O camisa 9 do Palmeiras voltará deste Dia dos Pais também celebrando, enfim, o seu primeiro gol no Allianz Parque, após 13 jogos com a camisa alviverde. Embora ainda não tenha engrenado como a torcida deseja, Vitor Roque já soma cinco tentos em 32 embates pelo time paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Aliás, ele mostrou muita gratidão ao técnico Abel Ferreira e ao elenco por apoiá-lo em momentos de dificuldade na temporada. Vale lembrar que Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por  25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões).

“Muito feliz. Feliz pelo gol, pela vitória. Toda honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Agradecer ao grupo, ao professor Abel, que sempre nos dá confiança de seguir trabalhando com tranquilidade. Agradecer também ao torcedor, que veio nos apoiar. Fico muito feliz. É uma vitória que nos dá confiança para seguir no campeonato”, comentou Vitor Roque, eleito o melhor em campo, à Rede Globo.

O Palmeiras, naturalmente, somou mais três pontos no Brasileirão. Assim, agora está em terceiro lugar, com 36 pontos em 17 jogos. O líder é o Flamengo, com 40 pontos, mas uma partida a mais. Os rivais nacionais, aliás, ainda se enfrentarão pelo returno da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar