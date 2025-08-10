Roberto Assaf: Flamengo faz milagre diante do Mirassol

Para o colunista do J10, o torcedor do Flamengo comemora porque ainda não compreendeu – ou não quer fazê-lo, como este time joga mal, / Crédito: Jogada 10

O comentarista do SporTV disse que o Flamengo “é o melhor time do campeonato”. É de se imaginar o pior. E o que é o futebol brasileiro de hoje. Não se trata de o Mirassol ter uma equipe fraca – pelo contrário, no nosso cenário atual tem seus méritos. Mas é triste saber a dificuldade do Flamengo para vencer um rival estreante, do interior paulista, por 2 a 1, diante de quase 65 mil pessoas, no Maracanã. Filipe Luis vai esticando a sua presença como técnico, segurando resultados, tomando sustos fabulosos, até a eliminação na Libertadores, prevista para o fim de agosto, e a decadência no Brasileiro, quando o time vai começar a perder muitos pontos e se distanciar do pelotão da frente. O técnico escala, substitui e justifica mal. Está tudo errado. Mas não se pode criticar muito não. O torcedor do Flamengo comemora porque ainda não compreendeu – ou não quer fazê-lo, como este time joga mal, praticamente em todas as partidas. E como será o fim da tragédia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste sábado, por pouco, o Maracanã quase testemunha um milagre: um gol de Allan. Primeiro tempo O Mirassol, que fazia a primeira partida de sua história no Maracanã, pareceu assustado, no começo. Afinal, ofereceu terreno excessivo ao Flamengo, que pressionou, de qualquer forma, o adversário. Assim, fez 1 a 0 aos 18 minutos, com Léo Pereira, apanhando cruzamento de Samuel Lino. O Rubro-Negro, fazendo uma partida sem inspiração, o que tem sido habitual, não conseguiu ampliar. Mas é importante destacar que depois de levar o gol, o time paulista, que já esboçara duas ou três jogadas ofensivas, deixou o receio de lado, e só não empatou porque Chico da Costa desperdiçou grande oportunidade aos 44, chutando para fora. Flamengo não joga nada no 2º tempo Não ocorreram mudanças no intervalo. O Mirassol, já ambientado, passou a mostrar o futebol que o mantém próximo dos primeiros colocados, e equilibrou definitivamente o jogo, procurando novamente o empate. Aos 12, Luiz Araújo substituiu Pedro, que vai acabar saindo Flamengo, diante de tantas obstruções que é obrigado a superar.