Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid tem novo desfalque para estreia no Campeonato Espanhol

Real Madrid tem novo desfalque para estreia no Campeonato Espanhol

Meio-campista sofre entorse no tornozelo direito e não deve jogar contra o Osasuna no dia 19 de agosto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Real Madrid informou neste domingo (10) que Eduardo Camavinga sofreu uma entorse no tornozelo direito, e ainda não há previsão para seu retorno aos gramados. Dessa maneira, o meio-campista francês deve ficar de fora da estreia do clube no Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, marcada para 19 de agosto, segundo informações da imprensa local.

LEIA MAIS: Crystal Palace vence o Liverpool nos pênaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Camavinga vem lidando com várias lesões desde o ano passado. Ele ficou fora de 35 partidas por problemas musculares e no joelho direito. Assim, seu último jogo pelo Real Madrid aconteceu em abril, quando atuou por 45 minutos na vitória sobre o Getafe.

Após se recuperar de uma lesão muscular que o afastou do fim da última temporada e do Mundial de Clubes, Camavinga está novamente indisponível.

Além disso, Bellingham também está fora. O inglês está em recuperação de uma cirurgia no ombro e deve perder os primeiros três meses da LaLiga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar