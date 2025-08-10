Real Madrid tem novo desfalque para estreia no Campeonato Espanhol

Meio-campista sofre entorse no tornozelo direito e não deve jogar contra o Osasuna no dia 19 de agosto / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid informou neste domingo (10) que Eduardo Camavinga sofreu uma entorse no tornozelo direito, e ainda não há previsão para seu retorno aos gramados. Dessa maneira, o meio-campista francês deve ficar de fora da estreia do clube no Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, marcada para 19 de agosto, segundo informações da imprensa local.