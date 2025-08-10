Porto x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio do Dragão, equipes fazem suas estreias no Campeonato Português 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Português estão de volta. Nesta segunda-feira (11), Porto e Vitória de Guimarães se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela 1ª rodada da liga portuguesa. O confronto, inicialmente marcado para sábado (9), foi adiado em respeito ao luto pelo diretor de futebol Jorge Costa, ídolo do Porto. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Em clima de comoção após a morte do diretor de futebol Jorge Costa, ídolo do clube, o Porto tenta começar a temporada com o pé direito e quer aproveitar a oportunidade de jogar em casa para somar os três primeiros pontos no Campeonato Português. Além disso, o time disputou cinco amistosos durante a pré-temporada e venceu todos. Assim, os portugueses Trofense, Feirense e Famalicão ficaram pelo caminho, além de Twente, da Holanda, e o Atlético de Madrid. Como chega o Vitória de Guimarães Por outro lado, o Vitória de Guimarães chega para 2025/26 após ter encerrado o último Campeonato Português na 6ª posição. Assim, o objetivo do clube este ano é repetir a regularidade da temporada passada e tentar brigar na parte de cima da tabela.