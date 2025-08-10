Palmeiras sofre ataque com bombas e rojões na Academia de Futebol

Palmeiras sofre ataque com bombas e rojões na Academia de FutebolAgressão ocorre em meio a protestos contra Abel Ferreira, diretoria e jogadores após eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil
A madrugada deste domingo (10) acabou sendo marcada por um episódio grave no Palmeiras. Bombas e rojões foram arremessados contra a Academia de Futebol, centro de treinamento do clube. A diretoria divulgou uma nota oficial e informou que acionou a Polícia Civil e vai registrar boletim de ocorrência. Além disso, as gravações das câmeras de segurança serão entregues para auxiliar nas investigações.
O ambiente já vinha turbulento desde a última terça-feira (5), quando torcedores apareceram na porta da Academia com cestas de doces, em um protesto inusitado contra Abel Ferreira e o elenco, na véspera do clássico com o Corinthians.
Assim, a eliminação para o rival nas oitavas da Copa do Brasil fez a tensão aumentar. No estádio, não faltaram xingamentos direcionados ao treinador, ao diretor Anderson Barros, à presidente Leila Pereira e aos jogadores.
A maior torcida organizada do clube, que está rompida com a diretoria, liderou os atos. Em alguns momentos, o protesto ganhou apoio de outros torcedores.
Veja a nota divulgada pelo Palmeiras:
