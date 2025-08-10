Palmeiras sofre ataque com bombas e rojões na Academia de Futebol

Agressão ocorre em meio a protestos contra Abel Ferreira, diretoria e jogadores após eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A madrugada deste domingo (10) acabou sendo marcada por um episódio grave no Palmeiras. Bombas e rojões foram arremessados contra a Academia de Futebol, centro de treinamento do clube. A diretoria divulgou uma nota oficial e informou que acionou a Polícia Civil e vai registrar boletim de ocorrência. Além disso, as gravações das câmeras de segurança serão entregues para auxiliar nas investigações. LEIA MAIS: Palmeiras deve ter novidade para jogo contra o Ceará