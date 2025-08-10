Gabriel Menino supera Kaio Jorge, do Cruzeiro, com gol mais rápido do Brasileirão 2025

Gabriel Menino supera Kaio Jorge, do Cruzeiro, com gol mais rápido do Brasileirão 2025O primeiro tento do meia com a camisa do Atlético-MG foi, também, o recordista desta edição de Campeonato Brasileiro
Gabriel Menino levou menos de um minuto para superar Kaio Jorge, destaque do Cruzeiro, como autor do gol mais rápido desta edição do Brasileirão. Enquanto o atacante celeste precisou de 1 minuto e 14 segundos para balançar as redes diante do Palmeiras, o meia abriu o placar para o Atlético-MG contra o Vasco aos 38 segundos de partida, em São Januário.
Os times ainda estavam praticamente se aquecendo em campo quando o meia acertou um forte — e bonito — chute de fora da área, aos 38 segundos. Um gol muito esperado e idealizado pelo atleta, mas que veio na data certa: Dia dos Pais.
“estou muito feliz pelo meu primeiro gol com essa linda camisa do Atlético. Ainda mais feliz porque eu estava esperando esse gol pra fazer essa comemoração [bola na barriga]. Minha filha nasce agora na primeira semana de setembro, então estou feliz. Uma bola cheia de energia, que graças a Deus, pude acertar”, disse Menino no intervalo.
Conforme mencionado, o recorde pertencia a Kaio Jorge, destaque do Cruzeiro no campeonato. O atacante ostentava a marca desde a 11ª rodada, quando marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, ao 1 minuto e 14 segundos. Ele também fez o segundo tento antes dos cinco minutos de jogo.
Comparação com marcas históricas
O novo recorde da edição, porém, não se aproxima da marca intocável de Nivaldo. No Brasileiro de 1989, o ex-atacante do Náutico abriu o placar contra o próprio Atlético-MG apenas aos oito segundos de partida.
Impacto no Atlético-MG
Distinto ao que se previa, apesar da vantagem, o gol rápido não trouxe tanta tranquilidade aos comandados de Cuca. Isso porque o Vasco empatou a partida com Vegetti aos 18 minutos da etapa inicial e reacendeu a pressão do tabu alvinegro como visitante diante dos cariocas. O Galo enfrentou o Cruz-Maltino 24 vezes em São Januário, com apenas três vitórias e 14 derrotas, além de sete empates.
