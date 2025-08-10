Fluminense realiza quatro trocas na lista de inscritos da Sul-Americana

Soteldo, Luciano Acosta, John Kennedy e Murilo Fleck são as novas peças do Tricolor para as oitavas de final do torneio continental

Dessa forma, Soteldo, contratado na janela extra antes do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entra no lugar de Renato Augusto, que deixou o clube após conversar com a diretoria.

O Fluminense realizou, na sexta-feira (8), quatro trocas na lista dos jogadores inscritos para as oitavas da Sul-Americana. Afinal, de acordo com o regulamento os novos atletas herdam a numeração dos que deixaram a lista oficial.

Anunciado na última sexta-feira (8), Luciano Acosta herdará o lugar de Jhon Arias, que acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, enquanto John Kennedy entra no lugar de Keven Samuel. Além deles, Murilo Fleck ficará com a vaga que era de Gustavo Ramalho.

O argentino, que desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta (7) para assinar em definitivo até o fim de 2028, chega junto ao Dallas FC (EUA) e já está até regularizado.

Os comandados do técnico Renato Gaúcho iniciam as oitavas de final da Sul-Americana na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Eles enfrentam o América de Cali no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O jogo de volta ocorre no dia 19 (terça-feira), também às 21h30, no Maracanã.