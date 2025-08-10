Flamengo inicia série de jogos contra o Inter, e Filipe Luís aponta preocupações

Flamengo enfrentará o time gaúcho três vezes em uma semana, e Filipe Luís fala de problemas na defesa e no ataque do Rubro-Negro

A sequência de partidas começa nesta quarta-feira (13), no Maracanã, às 21h30, no primeiro encontro pela competição continental. No domingo (17), os times se encontram no Beira-Rio, às 18h30, pela 20ª rodada do Brasileirão. Três dias depois (20), novo embate em Porto Alegre, outra vez pela Libertadores.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora se prepara para uma série de três jogos contra o Internacional – duas pelas oitavas de final da Libertadores e outra pela abertura do returno do Brasileirão -. O técnico Filipe Luís, aliás, garante que já estuda o time gaúcho, ainda mais neste momento crítico da temporada, e apontou o sistema defensivo como principal foco de atenção do seu trabalho no momento.

“O confronto será entre dois clubes históricos e gigantescos. Ambos em igualdade de condições para este mata-mata…A minha maior preocupação é que o time seja sólido na fase defensiva. E hoje (contra o Mirassol), não tivemos a solidez que eu gosto, por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles sabem disso. O nosso adversário chegou e criou muitas chances na nossa área”, comentou Filipe Luís.

E o ataque?

O técnico mostrou ainda precoupações ofensivas. Ele apontou que quer ver o Flamengo com maior poder de criação e com melhor pontaria nas finalizações. Apesar das críticas, o time de Filipe Luís não só lidera o Brasileirão como é ainda o dono do melhor ataque (33) e da melhor defesa (8) do torneio nacional após 19 rodadas. O Fla, entretanto, tem apenas 18 jogos.

“E a minha preocupação ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores façam grandes jogos. Depois, a finalização. É um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim, mas o mais importante é que o time cria.”, acrescentou Filipe Luís.

