Flaco López muda o jogo, e Palmeiras derrota o Ceará no Allianz

Verdão não jogava nada e perdia por 1 a 0 em casa. Aos 11 da etapa final Flaco entra. Faz de pênalti e inicia o lance do gol que define o 2 a 1 / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 10/8, diante do menor público da temporada no Allianz Parque (27.358 torcedores), o Palmeiras recebeu o Ceará. O jogo, válido pela 19ª rodada do Brasileirão, decepcionou no primeiro tempo, já que o Palmeiras, em nenhum momento levou perigo diante de um rival defensivamente bem postado. Não por acaso, muitas vaias da torcida palmeirense. No segundo tempo, Flaco López entrou em campo aos 11 minutos. Aos 21, empatou o jogo cobrando um pênalti que ele mesmo protagonizou. Três minutos depois, iniciou a jogada do gol de Vitor Roque, que virou a partida e garantiu o suadíssimo 2 a 1 para os palmeirenses no placar. Essa vitória mantém o Palmeiras firme na briga pela liderança do Brasileirão. Afinal, mesmo somando 36 pontos — quatro a menos que o líder Flamengo —, o Verdão está, em pontos perdidos, apenas um atrás do gigante carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado pode aliviar um pouco a ira da torcida, que chegou a protestar com violência (na madrugada deste domingo, até bomba foi jogada na sede palmeirense). O time tem a melhor campanha da Libertadores, está bem colocado no Brasileirão, mas foi eliminado da Copa do Brasil e vem jogando um futebol de qualidade duvidosa. Já o Ceará perde a sequência de bons resultados e estaciona nos 22 pontos, na metade inferior da tabela. Ainda assim, segue distante da zona de rebaixamento. Palmeiras é vaiado após primeiro tempo fraco Os primeiros 45 minutos no Allianz Parque mostraram um Palmeiras com mais posse de bola, mas sem eficiência ofensiva. O Ceará, por sua vez, apostou em uma retranca sólida e raros contra-ataques, dificultando as ações do time da casa. Apesar de pressionar, o Verdão teve 72% de posse de bola, mas finalizou apenas três vezes, sendo duas no alvo, a mais “perigosa! um chute de Lucas Evangelista no primeiro minuto nas mãos fogoleiro Bruno Ferreira. Enfim, a produção ofensiva foi insuficiente para empolgar os torcedores, que reagiram com vaias ao comportamento apático da equipe. O Ceará finalizou apenas uma vez — em lance anulado por impedimento — e praticamente não levou perigo ao goleiro Weverton. Ou seja, mesmo no erro ou na bola parada, o time visitante não exigiu nenhuma defesa real. Assim, o primeiro tempo foi tecnicamente fraco e sem emoção, deixando a impressão de que nenhuma das equipes conseguiu encontrar soluções ofensivas. A torcida palmeirense, impaciente, vaiando demais a equipe.

Ceará na frente Como era de se esperar, o Palmeiras ficou no ataque. Mas, aos seis minutos, o Ceará enfim deu a sua primeira finalização. Piquerez foi mal, perdendo o tempo da bola, e Galeano, pela ponta direita, dominou e rolou para Lourenço arriscar de fora da área, no ângulo, aproveitando que Weverton estava um pouco adiantado. Ceará, com seu único chute, 1 a 0 no placar. Aos dez, em contra-ataque feroz e quatro toques na bola, Galeano rolou para Pedro Raul, que chutou para grande defesa de Weverton. Flaco López entra e decide Felizmente, para o Palmeiras, Abel Ferreira colocou Flaco López em campo aos 11 minutos, na vaga de Sosa, que tinha sumido em campo. E foi Flaco quem mudou a cara do jogo. Primeiramente, dividiu com William Machado e a bola bateu no braço do zagueiro cearense. Num primeiro momento, o árbitro nada marcou. Mas o VAR o chamou, e a penalidade era clara. O juiz voltou atrás, marcou o pênalti, que Flaco López cobrou e deixou tudo igual. Dois minutos depois, Flaco ganhou uma bola no meio de campo e lançou Maurício. Este cruzou para a conclusão de Vitor Roque: 2 a 1. Um alívio. Contudo, o time palmeirenses e sua torcida passaram sustos. Aos 36, Aylon ganhou a fidivida com Aníbal Moreno e fez o gol que seria o de empate. O juiz confirmou, mas o VAR confirmou o impedimento.