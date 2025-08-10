Em jogo com gol mais rápido do Brasileirão, Vasco e Atlético empatam em São Januário

Gabriel Menino, aos 38 segundos, abre o placar para o Galo, mas Cruz-Maltino busca empate ainda no primeiro tempo com Vegetti de pênalti

Com o resultado, o Cruz-Maltino desperdiça, portanto, a chance de deixar o Z4. Afinal, segue na 17ª colocação, agora com 16 pontos. Além disso, chega a cinco partidas sem vencer no Brasileirão – são três empates e duas derrotas. Já o Galo se mantém em décimo na tabela, com 24 somados.

Em uma partida eletrizante e que marcou o gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro, Vasco e Atlético empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (10), no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada. Gabriel Menino abriu o placar para os visitantes aos 38 segundos de jogo, mas Vegetti deixou tudo igual, de pênalti, ainda na primeira etapa em São Januário.

Gol recorde e reação do Vasco

Foi um primeiro tempo de muita transpiração na Colina e emoção logo no minuto inicial. O Vasco deu a saída, mas o Atlético recuperou e armou contragolpe que terminou com Gabriel Menino, sem marcação perto da área, finalizando cruzado para surpreender Léo Jardim, aos 38 segundos. Contudo, a vantagem não representou superioridade dos mineiros na etapa.

Afinal, o Vasco não se abateu e, apoiado pela torcida, pressionou e teve boa chance em trama que terminou em arremate de Tchê Tchê – a bola raspou a trave. No minuto seguinte, aos 14′, o árbitro marcou pênalti para o Vasco após carga faltosa de Cuello nas costas de Coutinho. Vegetti deslocou o goleiro Everson na cobrança para empatar. Ambos os times conseguiram criar boas chances, embora tenham encontrado dificuldades para encaixar as jogadas e concluir. Em especial com Rony, pelo Galo, e Rayan e Coutinho, pelo Cruz-Maltino.

Toma lá, dá cá, mas nada de gols

A exemplo da primeira etapa, o Galo voltou a ter uma grande chance no minuto inicial. Scarpa lançou na área, João Victor errou cabeceio, e Lyanco arrematou por cima do travessão. O equilíbrio, porém, se manteve na volta do intervalo. Coutinho teve outra grande oportunidade para virar o placar, mas parou em defesaça de Everson. O Galo reclamou de um possível pênalti não marcado aos 12′, quando João Victor cabeceou na mão de Nuno após lançamento na área vascaína. O confronto continuou aberto, com as equipes em busca do ataque. Biel teve a melhor chance da etapa ao ficar de frente para o gol e chutar por cima do travessão. Assim, apesar da intensidade, o empate permaneceu até o apito final.

Próximos compromissos

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo (17). Enquanto o Vasco visita o Santos às 16h, no Morumbis, o Atlético enfrenta o Grêmio no mesmo horário, em Belo Horizonte. Antes, porém, o Galo tem compromisso pela Sul-Americana. Recebe o Godoy Cruz (ARG) na quinta (14), também na Arena MRV, pelo duelo de ida das oitavas de final.