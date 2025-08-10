Do gramado ao triatlo: Diego Ribas e Rafael Moura completam ‘prova de resistência’ no Rio

Diego Ribas estreia, e Rafael retorna

Para o ex-capitão da Gávea a prova teve um gostinho ainda mais especial. Isso porque pela primeira vez o ex-meia concluiu uma prova desse porte e cruzou a linha de chegada em 4h47 min. O ex-jogador, aliás, focou por meses no aprimoramento das três modalidades para poder competir.

De acordo com o ídolo rubro-negro, o interesse pelo Ironman surgiu ainda no período como profissional. O desafio, para além de físico, também testou sua mentalidade como atleta.

“Eu acho que o desafio é se colocar num lugar de aprendiz também, algo que eu gosto muito… E também provar minha mentalidade de atleta”, declarou à TV Globo.