Coutinho valoriza atuação do Vasco, mas lamenta resultado com o Atlético-MG em casa

O resultado em 1 a 1, em São Januário, não livrou o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Philippe Coutinho aprovou a postura do Vasco diante do Atlético-MG na tarde deste domingo (10), em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha destacado o alto nível coletivo da equipe, o meia, de papel crucial no empate em 1 a 1 com os mineiros, também ressaltou o incômodo com o novo tropeço sob seus domínios. “Mais um jogo para gente que fica com um sabor ruim. Acho que fizemos uma grande partida. Levamos um gol cedo, mas conseguimos o empate. Tentamos o gol, mas não conseguimos a vitória. Agora é seguir trabalhando para buscar a vitória no próximo jogo”, declarou o meia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado mais prejudicou do que ajudou o Cruz-Maltino no contexto da competição. Isso porque o Cruz-Maltino se manteve na zona de rebaixamento, com 16 pontos de 51 disputados. O Fortaleza, 18º colocado, soma 15, enquanto o Vitória, primeiro clube fora do Z4, tem 18. Detalhes da partida e desempenho ofensivo O Atlético-MG inaugurou o marcador com Gabriel Menino aos 38 segundos de partida, após um início desconcentrado da defesa vascaína. Mas o empate veio ainda na etapa inicial de um pênalti sofrido justamente por Coutinho e convertido por Pablo Vegetti, aos 17 minutos. Embora tenha deixado dois pontos, o mandante finalizou 17 vezes e apresentou maior presença ofensiva no decorrer da partida. O Cruz-Maltino só não venceu, com cabeceio do Coutinho em uma das oportunidades, devido à noite inspirada de Everson — que defendeu o lance do meia no reflexo. O meia, aliás, terminou a partida como o melhor em campo pelos cariocas. Sua produção e participação decisiva nas principais jogadas do time o levaram ao favoritismo entre especialistas.