Corinthians pode ter chapa única liderada por Osmar Stábile

Corinthians pode ter chapa única liderada por Osmar Stábile

Nova eleição deve ser convocada nos próximos 15 dias. Augusto Melo sofreu impeachment e não pode se candidatar ao cargo pelos próximos 10 anos
Corinthians pode ter chapa única em eleição após cassação de Augusto Melo

O Corinthians pode vir a ter apenas uma chapa concorrendo para a presidência em uma eleição indireta, após a cassação de Augusto Melo, que está impedido de se candidatar ao cargo por dez anos. A informação é do portal ‘UOL’.

A possibilidade, assim, em pauta seria um “acordo de cavalheiros” entre os integrantes do conselho, com apoio de grupos políticos influentes dentro da instituição. A chapa, portanto, teria como cabeça Osmar Stábile, que ocupa o cargo interinamente desde o afastamento de Melo, no dia 26 de maio.

A motivação, porém, por trás dessa estratégia seria evitar desgastes internos ao clube, que atravessa uma crise administrativa grave, cujos principais pontos de atenção incluem a instabilidade na direção e a situação financeira delicada.

Eleição em 15 dias

Após a cassação de Augusto Melo, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, prometeu convocar o pleito nesta semana. A expectativa é de que a eleição seja realizada dentro de 15 dias.

Inclusive, quem assumir o cargo vai cumprir um mandato tampão até dezembro de 2026, quando terminaria o mandato de Augusto Melo.

