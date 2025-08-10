Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comemoração ‘handshake’ entre zagueiros chama atenção na vitória do Flamengo

Léo Ortiz explica a celebração inspirada nos jogadores da NBA e NFL e destaca fase artilheira da defesa rubro-negra
Uma imagem curiosa chamou a atenção na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (9/8), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Logo após o primeiro gol, marcado por Léo Pereira, o zagueiro fez duas comemorações. Primeiro, agradeceu com um gesto simbólico — uma  “engraxada” de chuteira — ao garçom da jogada, Samuel Lino. Em seguida, correu até seu companheiro de zaga, Léo Ortiz, e os dois fizeram um cumprimento estiloso com as mãos, em uma coreografia ensaiada.

No fim do jogo, Léo Ortiz falou  sobre o que significa a comemoração incomum para os padrões do futebol brasileiro. Ele explicou que o gesto teve inspiração nos esportes americanos, como futebol americano (NFL) e basquete (NBA):

“É um cumprimento que a gente faz todo dia quando se encontra. Mas não tem nada demais. Começamos a criar uma amizade, a gente acompanha esportes americanos, e os caras têm vários tipos de cumprimentos com as mãos, o handshake. A gente criou o nosso jeito, nosso estilo, mas não tem nada de especial.”

Zagueiros artilheiros em alta no Flamengo

Léo Ortiz também falou sobre o bom momento ofensivo dos zagueiros do Flamengo. Afinal, já somam 11 gols na temporada. Ele, Léo Pereira e Danilo são os três principais nomes da zaga rubro-negra — e também têm sido armas na bola parada.

“Feliz por ter marcado e espero que saiam mais gols de zagueiros como eu, Léo e Danilo. É uma competição sadia. Nosso papel principal é manter uma defesa forte, mas quando temos a chance de ir à área, contribuímos bastante. Muitos  jogos se decidem nos detalhes. E a bola parada tem sido decisiva.”

Na temporada, os números impressionam:

Léo Pereira – 4 gols
Léo Ortiz – 4 gols
Danilo – 3 gols

Com isso, os zagueiros titulares do Flamengo já somam 11 gols no ano, um número expressivo para jogadores da defesa.

