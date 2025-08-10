Cássio detona arbitragem de Cruzeiro x Santos e cita Neymar como exemplo: ‘Tem medo’Goleiro sugeriu reflexão aos árbitros e responsáveis pelo futebol brasileiro para jogos que envolvam astros como o camisa 10 do Peixe
O goleiro Cássio não escondeu — tampouco disfarçou —sua insatisfação com a condução da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio durante a derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo (10), no Mineirão. Questionado sobre o tropeço, o arqueiro afirmou que a clara desvantagem à Raposa nas decisões do árbitro influenciou diretamente no resultado. O revés aumentou a distância em três pontos para o Flamengo, líder do Brasileirão com 40 pontos.
“Estávamos jogando contra 12: o árbitro e o time do Santos. Com todo respeito, jogamos mal contra o Ceará, CRB não conseguimos… Mas hoje, jogando contra 12, fica difícil. O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo”, protestou.
Mas não parou por ai… Cássio ainda questionou a preparação do futebol brasileiro para lidar com craques como Neymar atuando no país. Isso porque, em sua visão, o peso do jogador teve interferência nas interpretações da arbitragem.
“Será que estamos preparados para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil em alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. Respeito o Wilton, mas o que ele fez hoje… Difícil. Perdemos, tivemos desatenção nos gols, isso não justifica. Mas o Wilton hoje estava irreconhecível, pelo nível que ele apita”, completou.
Cássio sobre arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.
