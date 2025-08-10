Cássio detona arbitragem de Cruzeiro x Santos e cita Neymar como exemplo: ‘Tem medo’

O goleiro Cássio não escondeu — tampouco disfarçou —sua insatisfação com a condução da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio durante a derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo (10), no Mineirão. Questionado sobre o tropeço, o arqueiro afirmou que a clara desvantagem à Raposa nas decisões do árbitro influenciou diretamente no resultado. O revés aumentou a distância em três pontos para o Flamengo, líder do Brasileirão com 40 pontos.

“Estávamos jogando contra 12: o árbitro e o time do Santos. Com todo respeito, jogamos mal contra o Ceará, CRB não conseguimos… Mas hoje, jogando contra 12, fica difícil. O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo”, protestou.