Abel desabafa e crava: ‘Jamais serei problema no Palmeiras’

Abel prega respeito e carinho ao Palmeiras e enaltece volta por cima do elenco após três jogos sem vitória e eliminação para o Corinthians / Crédito: Jogada 10

Após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, o técnico Abel Ferreira enalteceu a postura do elenco alviverde, que viu o Vozão sair na frente em pleno Allianz Parque. O time paulista, no entanto, não se entregou e chegou ao triunfo com gols de Flaco López e Vitor Roque, Vale lembrar que o time paulista já trazia uma carga “pesada”, com eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e três jogos sem vitórias. Assim, a torcida fez protestos dentro e fora do Allianz, como estendendo faixas e até usando bombas.