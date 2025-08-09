Vasco x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30Times, que chegam com a moral lá em cima após avançarem às quartas da Copa do Brasil no meio de semana, se enfrentam domingo (10/8)
As oitavas de final da Copa do Brasil já ficaram para trás, e dois dos oito melhores times da competição se enfrentam neste domingo (10/8). No entanto, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão – a que encerra o primeiro turno. Em São Januário, o Vasco recebe o Atlético no dia dos pais, às 16h (de Brasília), em duelo de classificados às quartas de final da Copa do Brasil e de times chegando com moral.
A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar, ao vivo, a partir de 14h30, as emoções desta jornada. Quem narra é Christian Rafael, craque da locução esportiva. Ele terá duas feras ao seu lado. A saber: Diogo Martin nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.
