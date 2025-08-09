Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedores do Palmeiras estendem nova faixa de protesto por fase ruim

Palmeiras atravessa má fase, vem de eliminação para o Corinthians e não vence há três partidas. Verdão recebe o Ceará em busca de dias melhores
Torcedores do Palmeiras colocaram uma faixa, neste sábado (9), nos arredores do Allianz Parque, como uma forma de protestar pela fase do time. O “recado”, em verde, dizia: “paciência é o c***… Acabou a paz”. Vale lembrar que o Verdão não vence há três jogos (derrotas e eliminação para o Corinthians e empate com o Vitória).

O teor da faixa é uma provavél referência à fala da presidente Leila Pereira, que pediu paciência à torcida para trazer mais reforços mesmo após a contratação do lateral-direito Khellven.

Os dizeres, aliás, estão ao lado de outras três faixas de protesto, colocadas na última quinta-feira (7), um dia após a eliminação para o Corinthians. Essas têm o seguinte contéudo: “Fora, Abel”, “Presidente inexistente, diretoria incompetente” e “Cabeça vazia, fralda cheia, time cagão”, uma clara ironia ao lema de Abel Ferreira “Cabeça fria, coração quente”.

Estes não foram os únicos protestos que o elenco encarou nesta semana. Afinal, na última terça-feira (5), três torcedores levaram leite em pó, nutella e fotos dos atletas e do técnico para a porta do CT do time. Já na quarta-feira (6), milhares de palmeirenses ofenderam Abel Ferreira, Leila Pereira, Anderson Barros e o elenco após o apito final do dérbi.

Dessa forma, o Palmeiras precisa “virar a chave” e tentará dar uma amenizada nos ânimos neste domingo (10), quando recebe o Ceará às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Verdão abriu o final de semana em terceiro lugar, com 33 pontos em 16 jogos, a quatro dos líderes Flamengo e Cruzeiro. Esses dois, entretanto, somam 17 e 18 partidas, respectivamente.

