Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr tem interesse em Coman, do Bayern de Munique

Atacante francês, de 29 anos, virou algo da equipe da Arábia Saudita, que deseja se reforçar para a temporada

Ativo no mercado a pedido do astro Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr tem um novo alvo nesta janela de transferências. O clube da Arábia Saudita tem interesse na contratação de Kingsley Coman, de 29 anos, do Bayern de Munique.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o clube saudita encaminhou uma primeira oferta, de valor ainda não revelado, que chegou até o Bayern. Os clubes, agora, negociam a transferência.