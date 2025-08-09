No Inter Miami, Mascherano atualiza quadro clínico de Messi

Pelo segundo jogo consecutivo, Lionel Messi vai ser baixa pelo Inter Miami. Por conta de lesão muscular, ele já tinha ficado de fora contra o Pumas, pela Leagues Cup, e não vai retornar para o confronto do próximo domingo (10), na Major League Soccer (MLS). A saber, a representação de Miami fará o clássico da Flórida, diante do Orlando City, no Orlando City Stadium, às 21h (de Brasília).

Em entrevista coletiva na prévia do jogo, o técnico Javier Mascherano confirmou que Leo não tem condições de retornar aos gramados ainda neste fim de semana. Por outro lado, também tratou de tranquilizar os fãs ao dizer que Messi tem encarado bem o processo de recuperação, dando a ele uma sensação de otimismo.