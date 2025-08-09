Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mayke pode ganhar primeira chance como titular do Santos

Mayke ganha concorrência com Igor Vinicius e deve ser titular diante do Cruzeiro, neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão
O lateral-direito Mayke saiu na frente da concorrência com Igor Vinicius após o treino do Santos deste sábado (9). Assim, ele deve ser titular pela primeira vez pelo Peixe, neste domingo (10), contra o Cruzeiro, em Minas, às 18h30. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Mayke já estreou pelo Santos. Foi na útima segunda-feira (4), quando entrou no intervalo da vitória sobre o Juventude por 3 a 1. O experiente lateral de 32 anos chegou sem custos do Palmeiras, foi anunciado no final de julho e assinou contrato válido  até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano desde que alcançe algumas metas estabelecidas em contrato.

Escalação

Assim como Mayke e Igor Vinicius, o volante Willian Arão é outro que foi contratado pelo Peixe nesta janela de transferências. O meio-campista, no entanto, não jogará lesionado, que nem João Basso. O técnico Cléber Xavier, por outro lado, contará com o retorno do volante Tomás Rincón, que cumpriu suspensão diante do Juventude. Outro que volta é o atacante Guilher,me, recuperado de uma lesão no tornozelo direito.

Portanto, uma provável escalação do Santos para encarar o Cruzeiro é Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (João Schmidt), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares (Guilherme).

