Mayke pode ganhar primeira chance como titular do Santos

O lateral-direito Mayke saiu na frente da concorrência com Igor Vinicius após o treino do Santos deste sábado (9). Assim, ele deve ser titular pela primeira vez pelo Peixe, neste domingo (10), contra o Cruzeiro, em Minas, às 18h30. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Mayke já estreou pelo Santos. Foi na útima segunda-feira (4), quando entrou no intervalo da vitória sobre o Juventude por 3 a 1. O experiente lateral de 32 anos chegou sem custos do Palmeiras, foi anunciado no final de julho e assinou contrato válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano desde que alcançe algumas metas estabelecidas em contrato.