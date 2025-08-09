Jornal italiano não poupa Wesley, ex-Fla, em amistoso da Roma: ‘Cometeu todos os erros possíveis’

Um dos reforços mais aguardados pelo técnico Gian Piero Gasperini, lateral ainda busca adaptação ao estilo de jogo da equipe

Ainda em processo de conexão ao estilo de jogo do time, o ex-Flamengo começa a despertar a insatisfação da imprensa italiana. Tradicional jornal esportivo da Itália, o ‘Corriere Dello Sport’ criticou a atuação do brasileiro na vitória por 1 a 0 dos Giallorossi sobre o Everton.

A adaptação de Wesley ao futebol italiano não tem sido tarefa fácil. O lateral, um dos reforços mais aguardados pelo técnico Gian Piero Gasperini, esteve em campo neste sábado (9) no terceiro amistoso pela Roma desde que se transferiu para a Europa.

Embora tenha reconhecido que a performance de Wesley foi melhor em comparação aos duelos contra Lens e Aston Villa, o veículo elencou a grande quantidade de falhas do ala, que levou uma nota 5 pelo desempenho.

“Um pouco melhor do que nas duas últimas partidas, mas a imprecisão continua a atormentar. No primeiro tempo cometeu praticamente todos os erros possíveis: passes, movimentações, coberturas, ultrapassagens. Melhorou no segundo tempo, mas continuou um pouco desajeitado, tanto na construção de jogadas quanto na defesa”, escreveu o diário esportivo.

O primeiro compromisso oficial da Roma na temporada será frente ao Bologna, no dia 23 de agosto, um domingo, no Estádio Olímpico. A partida marcará a estreia das equipes no Campeonato Italiano 2025/2026.

