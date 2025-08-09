Impiedoso, Botafogo deita e rola no Fortaleza: goleia e sobe na tabela

Impiedoso, Botafogo deita e rola no Fortaleza: goleia e sobe na tabelaGlorioso aproveita vantagem numérica (Mancha, do rival, foi expulso com 5 minutos). Defesa alvinegra brilhou. Mas no ataque!
O Ceará é a casa do Botafogo, que confirmou a tendência. Desde o início da SAF, o Glorioso nunca mais perdeu no estado. Neste sábado (9), não poderia ser diferente. E em grande estilo, porque os comandados do técnico Davide Ancelotti deitaram e rolaram no Fortaleza: 5 a 0, pela rodada 19 desta edição do Campeonato Brasileiro. Detalhe: dos cinco gols, três foram de zagueiros.
O Mais Tradicional, agora, é o quinto colocado, com 29 pontos. A Estrela Solitária ainda deve duas jornadas neste primeiro turno, ou seja, pode alçar voos maiores e se consolidar como um dos protagonistas do Brasileirão. A situação do Fortaleza é inversa. O Leão do Pici é o 18º lugar, com 15 pontos. Segue, portanto, seu calvário, na zona de rebaixamento.
Tá na mão, Fogão!
Aos cinco minutos, Mancha deixou as travas da chuteira em Danilo e pediu para ser expulso. O Fortaleza não conseguiu nem se acomodar em campo, com um a menos, que o Botafogo já estava na frente. Telles, em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Marçal. O Leão, porém, não se intimidou. Em alguns momentos, parecia 11 contra 11, pois, mesmo sacrificando Deyverson, o time da casa buscava criar e causar incômodo ao visitante. Só que o time alvinegro, em vantagem numérica, estava sempre pronto para o abate. Assim, Montoro presentou Cabral com lindo passe. Ele driblou Silvestre e correu para o abraço.
Virou passeio
O fôlego do Fortaleza de tentar pressionar o Botafogo acabou, de fato, no 0-2. O Glorioso voltou do intervalo a mil por hora, com uma intensidade para resolver logo a parada. Cabral protegeu a bola para que ela voltasse aos pés de Marçal, o craque do jogo completou a ação e meteu mais uma lá dentro. Quem mandou soltar a fera da jaula? Em seguida, foi a vez de David Ricardo, ex-Ceará, curtir uma de atacante para, de cabeça, aumentar a vantagem do Mais Tradicional. O time carioca não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, quem entrou estava com a faca nos dentes. Assim, no fim, Martins deu números finais ao massacre.
FORTALEZA 0x5 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data e hora: 09/08/2025, às 20h30 (horário de Brasília)
Gols: Marçal, 14’/1ºT (0-1); Cabral, 49’/1ºT (0-2); Marçal, 2’/2ºT (0-3); David Ricardo, 8’/2ºT (0-4); Martins, 48’/2ºT (0-5)
FORTALEZA: Silvestre, Mancuso, Mancha, Kuscevic e Barbosa; Pereira (Roseto, Intervalo), Sasha e Prior (Pikachu, 19’/2ºT), Herrera (Andrade, 19’/2ºT), Lopes (Bareiro, 15’/2ºT) e Deyverson (Ávila, 11’/1ºT). Técnico: Renato Paiva.
BOTAFOGO: Linck, Vitinho (Ponte, 10’/2ºT), David Ricardo, Marçal e Telles; Danilo (Huguinho, 21’/1ºT), Newton e Savarino (Tucu, 10’/2ºT); Montoro (Martins, Intervalo), Artur e Cabral (Mastriani, 29’/2ºT) . Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
VAR: Thiago Duarte (SP)
Cartão Amarelo: Kuscevic e Bareiro (FOR)
Cartão Vermelho: Mancha, 5’/1ºT (FOR)
