Grêmio x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Grêmio x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Tricolor recebe o lanterna para ganhar posições na tabela desta edição do Campeonato Brasileiro
O Grêmio enfrenta o Sport, às 20h30, neste domingo (9), na Arena do Grêmio, pela rodada 19 desta edição do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos estão na lanterna e têm mais uma chance para não passar um turno inteiro sem vitórias. Já o Tricolor tem o rival ideal para subir na tabela e afastar o perigo do rebaixamento.

A Voz do Esporte acompanha o embate, ao vivo, a partir de 19h. Cesar Tavares assume a bronca na narração. Ao seu lado, terá o comentarista João Miguel Lotufo e o repórter Pedro Rigoni.

