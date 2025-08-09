Flamengo x Palmeiras (feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 10h30, pela ida das quartas de final da competição

Neste domingo (10), às 10h30, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. A volta, por sua vez, está agendada para o outro domingo (17), no mesmo horário, mas em Barueri, em São Paulo.

A Voz do Esporte acordará cedo para acompanhar, ao vivo, a partir de 10h, todas as ações do grande clássico. Nando Gouvea narra, com o auxílio de João Miguel Lotufo nos comentários e André Bacha nas reportagens.