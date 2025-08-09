Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão Feminino

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 10h30, pela ida das quartas de final da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10), às 10h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Inclusive, a Rede Globo irá transmitir o duelo. A volta, por sua vez, está agendada para o outro domingo (17), no mesmo horário, mas em Barueri.

Onde assistir:

Rede Globo, Sportv e TV Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Como chegam as equipes

O Palmeiras, vale lembrar, decide em casa por ter feito campanha melhor na primeira fase. O Verdão encerrou em quarto lugar, com 30 pontos, três a mais do que o Flamengo. Ao todo, foram 16 equipes, que se enfrentaram em turno único. Os oito primeiros, naturalmente, avançaram para as quartas de final, enquanto os dois últimos caíram (3B da Amazônia e Sport). Inclusive, quem avançar do duelo entre Flamengo e Palmeiras irá encarar Cruzeiro ou Bragantino na semifinal. A outra chave, por sua vez, tem Corinthians x Bahia e Ferroviária x São Paulo.

A competição retoma após dois meses, período em que as jogadoras se concentram em outras competições como a Copa América e a Copa do Brasil. Os dois times, aliás, acabaram de se classificar para as oitavas do torneio mata-mata nacional. O Flamengo aplicou 6 a 0 no Operário-VG, enquanto o Palmeiras fez 4 a 0 no Avaí/Kindermann.

O Palmeiras aposta no grande retrospecto diante do Flamengo, com 100% de aproveitamento em sete jogos. O último, aliás, foi 5 a 2, pela quinta rodada do Brasileirão deste ano, em 15 de abril, no Rio de Janeiro.

A competição existe desde 2013 e tem o Corinthians como maior vencedor, com 6 taças. O Flamengo foi campeão uma vez, em 2016. Já o Palmeiras, vice em 2021, ainda busca o primeiro título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar