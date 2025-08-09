Crespo exalta reação do São Paulo após eliminação: ‘Dificuldade emocional’Técnico considera que o Tricolor Paulista precisa adotar cautela na Libertadores e celebrou o retorno de Lucas Moura
O São Paulo não permitiu a instauração de uma crise após a eliminação na Copa do Brasil. Afinal, a equipe deu uma rápida resposta ao conquistar um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória no seu compromisso seguinte, neste sábado (09), no Morumbis. Assim, o Tricolor Paulista chegou ao seu quinto resultado positivo consecutivo no torneio.
Desta forma, o técnico Hernán Crespo entende que a reação precisa de um reconhecimento maior pelo envolvimento do aspecto psicológico. Principalmente depois da queda na Copa do Brasil.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Temos que pensar no presente. Era um jogo difícil porque chegpávamos depois de uma eliminação. Acho que a dificuldade era emocional. Depois de uma eliminação onde merecíamos mais. Era muito mais emocional que jogo. O jogo estava aí, a ideia de respeitar identidade”, explicou o comandante.
Com o triunfo em duelo na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo alcançou o sétimo lugar no campeonato. Em seguida, o comandante citou que o confronto também foi simbólico, pois marcou o retorno de Lucas Moura. Ele esteve ausente dos gramados por três meses por problemas físicos.
Portanto, Crespo celebrou a volta do camisa 7, mas ressaltou que o processo de recuperação ainda está em curso, pois ele precisa retomar a parte técnica.
“A primeira coisa é que o Lucas tem que recuperar. Todos que amam o futebol querem ver o Lucas em campo. Mas precisamos que ele esteja bem, confortável durante todos os treinos e no campo. Foi emocionante para todos ele voltar. Temos tempo para ver onde ele pode jogar. A coisa mais importante é que ele voltou”, vibrou o treinador.
Libertadores é “sonho” para o São Paulo
Posteriormente, o Tricolor Paulista mudará o seu foco para a Libertadores, campeonato em que encerrou a fase de grupos invicto. Apesar disso, o discurso do técnico argentino é de cautela.
“É um sonho. Mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos. Mas é outra coisa a realidade. Sonho é uma coisa, realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar o sonho, mas pés no chão”, justificou Crespo.
O São Paulo retorna a campo para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (12). O primeiro jogo ocorre, às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot, em Medelín.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook