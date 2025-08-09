Corinthians: caminhão toca hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco durante votação de impeachment

Corinthians: caminhão toca hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco durante votação de impeachmentConfusão em frente ao Parque São Jorge marca o dia de votações dos sócios sobre manter ou não o impeachment de Augusto Melo
Um tumulto em frente ao Parque São Jorge chamou atenção neste sábado (9) durante a votação do impeachment de Augusto Melo, afastado há mais de dois meses da presidência do Corinthians. Torcidas organizadas levaram para o local um caminhão de som que tocou hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco. Logo, ocorreram cenas de vandalismo.
Corintianos quebraram vidros do caminhão. De acordo com informações do portal ‘ge’, o som teria sido hackeado por meio de bluetooth. Em razão dos ânimos acirrados, o veículo foi retirado do local.
A votação dos sócios sobre manter ou não o impeachment de Melo, cujo afastamento pelo Conselho Deliberativo se deu por medida cautelar em 26 de maio, definirá o futuro político do clube alvinegro.
Eleito ao cargo em novembro de 2023, Augusto Melo tem mandato até dezembro de 2026. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, será o responsável por homologar o resultado final da Assembleia Geral.
