Corinthians: caminhão toca hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco durante votação de impeachment

Confusão em frente ao Parque São Jorge marca o dia de votações dos sócios sobre manter ou não o impeachment de Augusto Melo

Um tumulto em frente ao Parque São Jorge chamou atenção neste sábado (9) durante a votação do impeachment de Augusto Melo, afastado há mais de dois meses da presidência do Corinthians. Torcidas organizadas levaram para o local um caminhão de som que tocou hinos de Palmeiras, São Paulo e Vasco. Logo, ocorreram cenas de vandalismo.

Corintianos quebraram vidros do caminhão. De acordo com informações do portal ‘ge’, o som teria sido hackeado por meio de bluetooth. Em razão dos ânimos acirrados, o veículo foi retirado do local.