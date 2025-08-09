Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlos Vinícius pode ser titular em eventual estreia pelo Grêmio

Braithwaite é dúvida por incômodo no pé direito, problema que o acompanha desde a vitória do Imortal sobre o Juventude em junho
Carlos Vinícius tem chance de fazer a sua estreia pelo Grêmio logo entre os titulares em duelo contra o Sport. Afinal, Braithwaite segue como dúvida por dores no pé direito. Deste modo, o técnico Mano Menezes provavelmente fará mudanças tanto na defesa, no meio de campo e também no ataque.

O camisa 22 do Tricolor Gaúcho até participou da atividade com o restante do elenco, no CT Luiz Carvalho, na última sexta-feira (08). Tal cenário trouxe um alívio, já que o dinamarquês foi poupado no treinamento anterior. O problema no pé direito o acompanha há pouco mais de um mês, em vitória do Imortal sobre o Juventude. Deste modo, ele passará por reavaliação e caso não apresente condições para atuar, a tendência é de que o centroavante recém-chegado assuma a vaga.

Prováveis alterações em todos os setores do Grêmio

Com relação à linha defensiva, apenas um jogador considerado titular estará em campo, o zagueiro Wagner Leonardo. O seu companheiro na posição provavelmente será outro estreante, o paraguaio Balbuena. Na lateral-esquerda, Marlon deve retornar após cumprir suspensão automática. Já pelo lado direito, o mais provável é que o comandante mantenha a improvisação com o volante Camilo. Até porque não há nenhum jogador originalmente da posição disponível. João Pedro segue em fase de recuperação e a previsão é de que possa entrar em campo em compromissos da próxima semana.

No setor criativo há uma indefinição se Mano conseguirá repetir a dupla com Dodi e Villasanti. Isso porque, o paraguaio apresenta dores no púbis. Caso, ele não tenha condições, haverá uma concorrência entre Cuéllar e Edenilson. O colombiano há pouco tempo concluiu recuperação de uma série de contusões musculares e há expectativa de que volte a lista de relacionados.

Por sinal, o ataque contará com o retorno de Cristian Olivera, que também cumpriu suspensão automática no duelo contra o Fluminense. Assim, o provável time titular do Grêmio para encarar o Sport é: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar ou Edenilson), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite (Carlos Vinícius).

O Tricolor Gaúcho enfrenta o Leão da Ilha do Retiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Arena, neste domingo (10). Atualmente o Imortal ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos. A propósito, a vantagem para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento é de cinco pontos.

