Bragantino x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Duelo em Bragança Paulista põe lado a lado equipes que precisam vencer, pois estão em período de queda de produção

Neste sábado, 9/8, Bragantino e Internacional se enfrentam, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, um duelo de equipes que não vivem um bom momento. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta vem de quatro derrotas seguidas na competição, deixou o G4 e, no meio da semana, caiu na Copa do Brasil para o Botafogo. Por sua vez, o Colorado também vem de uma eliminação dolorosa para o Fluminense, na última quarta-feira e está apenas seis pontos de distância para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo. O comando e a narração é de Eduardo Rizzati.