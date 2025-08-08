Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sporting estreia com vitória sobre o Casa Pia no Português

Trincão e Hjulmand marcam e garantem triunfo dos atuais campeões, que largam na liderança da temporada 2025/26
O atual campeão da liga portuguesa estreou com o pé direito na temporada 2025/26. O Sporting venceu o Casa Pia por 2 a 0, nesta sexta-feira (8), e conquistou os primeiros três pontos na partida que deu início ao Campeonato Português. Francisco Trincão e Morten Hjulmand, um em cada tempo, balançaram a rede no Estádio Municipal de Rio Maior.

Dessa maneira, o Sporting vai dormir na liderança do Campeonato Português, com três pontos. Ao mesmo tempo, a equipe vai esperar o decorrer dos jogos para saber em qual posição vai estar ao final desta 1ª rodada.

Por outro lado, o Casa Pia estreou na liga portuguesa com uma derrota em casa para os atuais campeões. Assim, o time segue sem somar pontos e terá que se recuperar na sequência da competição.

