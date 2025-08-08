Ricardo Mathias, do Internacional, entra no radar do Manchester United

Atacante de 19 anos foi acompanhado por um representante do clube inglês no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O atacante Ricardo Mathias, do Internacional, entrou no radar de gigantes europeus. O Manchester United, da Inglaterra, enviou um olheiro ao Brasil para observá-lo. A observação, aliás, aconteceu no jogo contra o Fluminense, no Maracanã. O duelo ocorreu na última quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. O jovem de 19 anos, portanto, já desperta o forte interesse do mercado da bola. O representante do time inglês no estádio foi o ex-jogador Alexandre Torres. O filho do capitão Carlos Alberto Torres observou o jovem atacante de perto. Na partida, Ricardo Mathias entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo. Ele, contudo, foi pouco acionado e não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe.