Ricardo Mathias, do Internacional, entra no radar do Manchester United

Atacante de 19 anos foi acompanhado por um representante do clube inglês no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã
O atacante Ricardo Mathias, do Internacional, entrou no radar de gigantes europeus. O Manchester United, da Inglaterra, enviou um olheiro ao Brasil para observá-lo. A observação, aliás, aconteceu no jogo contra o Fluminense, no Maracanã. O duelo ocorreu na última quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. O jovem de 19 anos, portanto, já desperta o forte interesse do mercado da bola.

O representante do time inglês no estádio foi o ex-jogador Alexandre Torres. O filho do capitão Carlos Alberto Torres observou o jovem atacante de perto. Na partida, Ricardo Mathias entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo. Ele, contudo, foi pouco acionado e não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe.

O interesse do United, no entanto, não é o único vindo da Inglaterra. Um outro clube da Premier League, que não teve o nome revelado, já enviou uma carta de intenção. No passado, o PSV, da Holanda, também demonstrou interesse no centroavante. As conversas, contudo, não prosperaram na ocasião.

O Internacional, contudo, está bastante protegido contratualmente. O contrato de Ricardo Mathias com o clube gaúcho é válido até o fim de 2028. A multa rescisória do jovem atacante, inclusive, é considerada muito alta. O valor está estipulado em 65 milhões de euros (cerca de R$ 410,6 milhões).

