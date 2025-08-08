Presidente do Santos banca Cleber Xavier no comando da equipe

Presidente do Santos banca Cleber Xavier no comando da equipeMarcelo Teixeira evita especulações sobre futuro do treinador e não descarta saídas no elenco para equilibrar folha salarial
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Cleber Xavier segue como técnico do Peixe, apesar da pressão e das críticas ao trabalho do treinador. A declaração foi feita durante o evento que oficializou a aprovação do projeto da nova Vila Belmiro, nesta sexta-feira (08/8).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Mesmo após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cleber Xavier segue contestado por parte da torcida. O mandatário, no entanto, preferiu não entrar em especulações sobre o futuro do treinador e direcionou o foco para o próximo compromisso da equipe.
“O técnico do Santos é o Cleber (Xavier). Vamos ter um jogo decisivo, importante nesse próximo domingo contra um dos líderes do campeonato. Queremos que o foco esteja todo voltado para que o Santos faça uma boa apresentação”, afirmou o presidente.
Presidente do Santos de olho no mercado
Marcelo Teixeira também comentou a movimentação do clube no mercado de transferências e não descartou novas saídas para equilibrar a folha salarial.
“Vamos aproveitar (a janela) da melhor forma possível. Para entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Pretendemos fazer com que a escolha seja para que o time tenha a capacidade nas posições que, hoje, a comissão técnica entende que estamos ainda desguarnecidos. E pretendemos algumas saídas que são naturais para acomodarmos um elenco, que foi praticamente aquele que tivemos no descenso de 2023”, declarou.
“Alguns jogadores permanecem, são importantes, mas nós precisamos ter uma acomodação também na parte financeira para que o Santos equilibre as suas despesas em termos de folha salarial, mas não desperdice a força do grupo. Por isso pretendemos fazer de forma criteriosa as contratações e saídas de jogadores como estão acontecendo”, completou.
Na atual janela de transferências, o Santos anunciou as chegadas dos laterais direitos Mayke e Igor Vinícius, do volante Willian Arão e do atacante Gustavo Caballero. Em contrapartida, deixaram o clube os laterais Aderlan, Leo Godoy e Kevyson, o volante Diego Pituca e os atacantes Gabriel Veron e Soteldo.
O Peixe também rescindiu contrato com o atacante Julio Furch e emprestou o volante Vinícius Zanocelo ao Ceará. Ambos não faziam parte dos planos para a temporada.
O Santos enfrenta o Cruzeiro neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo direto contra uma das equipes que figuram nas primeiras posições da tabela.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.