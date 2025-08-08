Presidente do Santos banca Cleber Xavier no comando da equipe

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Cleber Xavier segue como técnico do Peixe, apesar da pressão e das críticas ao trabalho do treinador. A declaração foi feita durante o evento que oficializou a aprovação do projeto da nova Vila Belmiro , nesta sexta-feira (08/8).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cleber Xavier segue contestado por parte da torcida. O mandatário, no entanto, preferiu não entrar em especulações sobre o futuro do treinador e direcionou o foco para o próximo compromisso da equipe.

“O técnico do Santos é o Cleber (Xavier). Vamos ter um jogo decisivo, importante nesse próximo domingo contra um dos líderes do campeonato. Queremos que o foco esteja todo voltado para que o Santos faça uma boa apresentação”, afirmou o presidente.

Presidente do Santos de olho no mercado

Marcelo Teixeira também comentou a movimentação do clube no mercado de transferências e não descartou novas saídas para equilibrar a folha salarial.

“Vamos aproveitar (a janela) da melhor forma possível. Para entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou sendo revelados na base. Pretendemos fazer com que a escolha seja para que o time tenha a capacidade nas posições que, hoje, a comissão técnica entende que estamos ainda desguarnecidos. E pretendemos algumas saídas que são naturais para acomodarmos um elenco, que foi praticamente aquele que tivemos no descenso de 2023”, declarou.