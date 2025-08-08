Prefeitura aprova projeto da nova Arena do Santos

Obra orçada em R$ 700 milhões prevê estádio multiuso para 30 mil pessoas, com áreas comerciais e espaço para grandes eventos / Crédito: Jogada 10

A Prefeitura de Santos oficializou nesta sexta-feira (08/8) a aprovação do projeto da nova Arena do Santos, durante cerimônia realizada no Palácio José Bonifácio, sede do governo municipal. O evento reuniu autoridades locais, dirigentes do clube e representantes da WTorre, empresa responsável pela construção. Assim, a aprovação representa um passo decisivo para a substituição do atual Estádio Urbano Caldeira pela construção de um estádio moderno, multiuso e com maior capacidade no terreno da Vila Belmiro.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, considerou a data "histórica" e ressaltou a importância do novo estádio para a reconstrução institucional do clube. "Era uma obrigação do Santos Futebol Clube. Assim como os dirigentes transformaram as arquibancadas de madeira naquelas que hoje nós estamos, era igualmente necessário, nesse processo de reconstrução, o clube ter uma arena multiuso", afirmou. Além disso, o prefeito do município, Rogério Santos, destacou o simbolismo do projeto para a cidade e ressaltou o alcance global do clube. "O Santos levou a cidade de Santos para todos os lugares do mundo. Essa é a magia do futebol, a magia que o Santos carrega. Será possível realizar grandes shows, com um espaço adequado para receber muitas pessoas, algo que a cidade ainda não possui", completou.

Assim, o projeto prevê a demolição do atual estádio e a construção de uma arena com capacidade para 30 mil espectadores. Os lugares serão distribuídos entre arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes. Além disso, o complexo terá aproximadamente 68 mil metros quadrados e contará com áreas comerciais, estacionamento próprio, restaurante, lojas, espaços de coworking e um Memorial das Conquistas modernizado. O projeto da nova Arena do Santos Antes da aprovação, o projeto passou por rigorosas análises técnicas em órgãos municipais, como a Secretaria de Obras e Edificações (Seobe), o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e o Condepasa. Também foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que indicou impactos de baixa a média significância. Para mitigar esses efeitos, foram previstas medidas compensatórias, como melhorias na iluminação pública, instalação de câmeras de segurança, ampliação do sistema de drenagem, plantio de 300 árvores nativas e criação de áreas de convivência e mobilidade urbana. Aliás, o investimento total está estimado em cerca de R$ 700 milhões, com financiamento previsto pela venda de cadeiras cativas e camarotes especiais. A meta inicial da diretoria do clube e da WTorre é comercializar seis mil unidades. Além disso, a gestão da arena será compartilhada por 30 anos, com divisão das receitas provenientes de eventos esportivos e culturais.