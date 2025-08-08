Neymar e Bruna Biancardi definem prioridades e avaliam mansões após vigia em Cotia

Casal deixou a propriedade na Região Metropolitana de São Paulo após incômodo com abordagens e monitoramento ilegal por parte dos proprietários / Crédito: Jogada 10

Depois de encerrar o contrato de locação da mansão em Cotia, a família de Neymar concentra esforços na escolha de um novo imóvel capaz de atender às necessidades da família. A decisão de mudar de casa ocorreu após a constatação de que câmeras internas, operadas pelo proprietário, registravam o dia a dia no interior da residência. Com valores mensais de R$ 41.008,18, o contrato foi concluído de forma extrajudicial. Entre as alternativas analisadas está um condomínio de alto padrão na Zona Oeste de São Paulo — reconhecido pela infraestrutura de segurança e privacidade. Os imóveis no local superam 2 mil metros quadrados, com arquitetura assinada por nomes consagrados e espaços luxuosos. A estrutura inclui spa, academia completa, quadras esportivas e áreas de lazer isoladas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outra possibilidade envolve a transferência para uma das casas do astro no litoral paulista. Algumas dessas propriedades ultrapassam R$ 35 milhões em valor de mercado e oferecem vista privilegiada para o mar, além de marina privativa. Há, ainda, amplas piscinas e ambientes planejados para eventos. Entende-se, ainda segundo O Globo, que a proximidade com a praia aliado ao conforto de resort integrariam às necessidades da família. Imóveis de Neymar fora do Brasil Para além dos planos de moradia, a família também planeja expandir seus investimentos em outros países — como ocorre nos EUA, por exemplo. Isso porque o atleta costuma passar períodos de descanso fora do Brasil e visa oferecer cada vez mais segurança, aliada ao conforto, à família e amigos. Embora não haja nada oficial sobre o processo de compra de imóveis fora neste momento, sabe-se que o astro tem posto planos em prática no Brasil. O camisa 10 do Santos vislumbra a criação de um ‘Caribe brasileiro’ no litoral e já trabalha neste sentido com cerca de 150 propriedades.