Morre vítima de atropelamento, e ex-jogador do Botafogo responderá por homicídio

Ariana da Silva, de 51 anos, não resistiu; Luan Plácido pagou fiança de R$ 3 mil, foi solto e será levado a uma clínica psiquiátrica

Luan Plácido, de fato, permaneceu no local e prestou socorro inicial às vítimas. Contudo, seu comportamento mudou e ele ficou extremamente agressivo com os policiais. O delegado Alan Luxardo, responsável pelo caso, detalhou a situação. “Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido”, disse Luxardo. “No final, ele deu uma cabeçada em um dos PMs”, completou.

Uma das vítimas atropeladas pelo ex-jogador do Botafogo, Luan Plácido, morreu. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (8) , no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Ariana de Carvalho da Silva, de 51 anos. O ex-atleta, que foi preso em flagrante por agressividade, pagou fiança. Ele, portanto, foi solto e agora também responderá por homicídio culposo.

O caso, inicialmente, foi registrado com acusações mais brandas pela polícia. Luan foi autuado por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. No início da noite, contudo, ele pagou uma fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado. Com a morte de Ariana, a polícia informou a mudança na acusação. Agora, ele também responderá formalmente pelo crime de homicídio culposo.

Polícia investiga comportamento de ex-jogador do Botafogo

A polícia, outrossim, investiga as causas do comportamento agressivo do ex-jogador. Ele passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML). As autoridades querem saber se ele estava sob efeito de alguma substância ilícita. “Vamos analisar se ele estava em surto psicótico ou se tinha feito uso de drogas ou álcool”, acrescentou o delegado.

O acidente na Zona Oeste do Rio deixou outras três pessoas feridas. Duas delas, Wendell de Almeida e José Armando Cassiano, já receberam alta do hospital. A quarta vítima, uma mulher ainda não identificada, foi transferida de unidade. O seu estado de saúde, segundo a secretaria de saúde, continua sendo grave.

Enquanto a investigação prossegue, a família do jogador tomou uma atitude. Segundo parentes próximos, Luan Plácido será levado para uma clínica psiquiátrica. O ex-jogador do Botafogo, em resumo, enfrentará um longo processo judicial pela frente. A tragédia, enfim, chocou a todos na cidade do Rio de Janeiro.