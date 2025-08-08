Leila pede paciência à torcida após eliminação e reitera desejo de renovar com Abel

Presidente do Palmeiras defende treinador e minimiza críticas vindas das arquibancadas após derrota para o Corinthians / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a apresentação do lateral-direito Khellven, nesta sexta-feira (08/8), na Academia de Futebol, para pedir paciência à torcida após a eliminação da equipe na Copa do Brasil e reforçar o desejo do clube em renovar o contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027.

Leila destacou que o clube atravessa uma fase de reformulação, que demanda tempo para que os resultados apareçam. Khellven, por exemplo, é o nono reforço anunciado para a temporada. "Tenham um pouco de paciência. Hoje vamos apresentar o nono reforço, estamos em processo de reformulação e às vezes precisamos de um certo tempo para as coisas andarem como desejamos. Paciência, o torcedor tem todo direito de criticar, claro que sim. Não posso admitir as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isto é inadmissível, ainda mais um profissional como nosso treinador, vencedor, profissional e competente", afirmou. A dirigente ressaltou ainda que suas decisões são baseadas em análise racional e não influenciadas por críticas ou opiniões externas. "Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido na Academia de Futebol, não ouvindo parte mínima de torcedores ou comentaristas. Decido racionalmente", completou.

Leila reforça desejo de renovar com Abel Ferreira Sobre a renovação do contrato de Abel Ferreira, Leila reforçou o compromisso do clube e a vontade de estender o vínculo do treinador até o fim de seu mandato. “Tenho todo interesse de que o nosso treinador fique conosco até o fim de 2027. Meu desejo e o que quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns têm direito de criticar, eu tenho direito de decidir. O quanto antes iremos assinar o contrato para renovar até dezembro de 2027. Assim que tiver o documento assinado, comunico a vocês”, disse. “Só falta o Abel assinar (a renovação)”, brincou a presidente, acrescentando que o desejo do clube é dar continuidade ao trabalho do treinador, diretor de futebol e comissão técnica.