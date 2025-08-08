Impeachment no Corinthians tem mortos na lista de votação

Clube intensifica fiscalização para garantir transparência e evitar fraudes na votação que define futuro de Augusto Melo

Os sócios do Corinthians terão, no próximo sábado, no Parque São Jorge, um dia decisivo para o futuro político do clube. A partir das 9h, no Ginásio Wlamir Marques, será realizada a votação que definirá se o presidente Augusto Melo sofrerá impeachment ou se voltará ao comando da instituição.

A relação de cerca de 10 mil associados aptos a votar, porém, levantou questionamentos. Afinal, o clube encontrou nomes de sócios já falecidos. A situação, que gerou dúvidas e suspeitas de possíveis fraudes, é tratada pela diretoria e pelo Conselho Deliberativo como algo previsível. Isso porque o clube mantém sócios remidos, isentos do pagamento de mensalidade, e não realiza recadastramento da base há anos.

Apesar disso, a direção garante que o episódio não comprometerá a lisura do pleito. A exigência de apresentação de documento oficial com foto para exercer o voto está sendo vista como suficiente para coibir irregularidades.

Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, afirmou que a fiscalização terá vista grossa, especialmente nas urnas destinadas aos sócios remidos. “Vamos aumentar o controle nessas mesas para garantir que apenas associados em situação regular votem”, declarou.

O Corinthians também já planeja modernizar o processo eleitoral. Para a escolha presidencial de 2026, o clube pretende implementar um sistema de reconhecimento facial no Parque São Jorge, medida que, segundo a direção, dificultará ainda mais qualquer tentativa de fraude.