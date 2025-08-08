Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Impeachment no Corinthians tem mortos na lista de votação

Impeachment no Corinthians tem mortos na lista de votação

Clube intensifica fiscalização para garantir transparência e evitar fraudes na votação que define futuro de Augusto Melo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os sócios do Corinthians terão, no próximo sábado, no Parque São Jorge, um dia decisivo para o futuro político do clube. A partir das 9h, no Ginásio Wlamir Marques, será realizada a votação que definirá se o presidente Augusto Melo sofrerá impeachment ou se voltará ao comando da instituição.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A relação de cerca de 10 mil associados aptos a votar, porém, levantou questionamentos. Afinal, o clube encontrou nomes de sócios já falecidos. A situação, que gerou dúvidas e suspeitas de possíveis fraudes, é tratada pela diretoria e pelo Conselho Deliberativo como algo previsível. Isso porque o clube mantém sócios remidos, isentos do pagamento de mensalidade, e não realiza recadastramento da base há anos.

Apesar disso, a direção garante que o episódio não comprometerá a lisura do pleito. A exigência de apresentação de documento oficial com foto para exercer o voto está sendo vista como suficiente para coibir irregularidades.

Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, afirmou que a fiscalização terá vista grossa, especialmente nas urnas destinadas aos sócios remidos. “Vamos aumentar o controle nessas mesas para garantir que apenas associados em situação regular votem”, declarou.

O Corinthians também já planeja modernizar o processo eleitoral. Para a escolha presidencial de 2026, o clube pretende implementar um sistema de reconhecimento facial no Parque São Jorge, medida que, segundo a direção, dificultará ainda mais qualquer tentativa de fraude.

As eleições decisivas no Corinthians

De acordo com a Comissão Eleitoral, estão aptos a votar neste sábado os sócios com mais de 18 anos, admitidos no clube há pelo menos cinco anos e com as mensalidades em dia até 9 de junho. A expectativa é de que entre 2 mil e 4 mil associados compareçam às urnas. A votação acontecerá com cédulas de papel e se estenderá até as 17h.

Caso o impeachment acabar sendo aprovado, uma nova eleição acontecerá, com participação exclusiva dos conselheiros, para definir o novo presidente. Se a proposta de destituição for rejeitada, Augusto Melo, afastado desde 26 de maio por decisão do Conselho Deliberativo, retomará suas funções.

Nesse período, Osmar Stabile exerce a presidência de forma interina. Além disso, ele pode concorrer ao cargo em caso de impeachment de Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar