Hugo Souza vê Corinthians fortalecido após vitória no dérbi e mira título

Goleiro, que está invicto contra o Palmeiras, vê classificação contra arquirrival como um ponto de virada na temporada do Timão

Invicto em clássicos contra o Palmeiras desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza destacou o peso da vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil para a confiança da equipe. Para o camisa 1, o triunfo no dérbi fortalece o elenco e mantém viva a ambição de conquistar a competição.

“É um resultado que nos fortalece muito. Clássico sempre mexe com o emocional, com a confiança do grupo, ainda mais em uma fase decisiva como essa. Avançar na Copa do Brasil, eliminando o maior rival, é importante demais para nós” disse o goleiro, em entrevista ao portal ”ge”.

O Corinthians venceu os dois jogos contra o Palmeiras: 2 a 0 no Allianz Parque e 1 a 0 na Neo Química Arena. O desempenho contrastou com a derrota no clássico anterior, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Timão teve uma péssima atuação.

“Naquele jogo contra o São Paulo não conseguimos fazer o nosso jogo e sabíamos que não podíamos repetir aquela atuação. A resposta veio com muita intensidade de todos” disse Hugo.

Atualmente na 12ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, o Timão vê na Copa do Brasil um caminho mais palpável para título na temporada. Apesar disso, o goleiro mantém o discurso de cautela.