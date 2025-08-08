Fluminense anuncia contratação de Acosta; jogador já aparece no BID

Meia-atacante de 31 anos, proveniente do Dallas FC, assina em definitivo até o fim de 2028; saiba mais sobre a transferência

O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (8/8) a contratação do meia-atacante Luciano Acosta, de 31 anos. O jogador, que desembarcou ao Rio de Janeiro na última quinta (7/8) para assinar em definitivo até o fim de 2028, chega junto ao Dallas FC (EUA) e já está até regularizado.

Afinal, ele surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta – antes mesmo do anúncio oficial. Dessa forma, já pode atuar pelo Fluminense – inclusive pela Sul-Americana. A transação gira em torno de US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta.

Aos 31 anos, Lucho Acosta, como é conhecido, já despertou o interesse de Corinthians e Atlético-MG. No entanto, o Fluminense se antecipou e fechou a contratação. Desde 2021, o argentino disputou 173 partidas, marcou 61 gols e deu 54 assistências. O meio-campista chega para qualificar o setor de criação, ainda mais depois da venda de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra.